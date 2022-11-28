«МегаФон» назвал самые интернет-активные города Хабаровского края

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Лидерами по времени в Сети стали жители Вяземского. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится более 30 Гб мобильных данных - вес полутора десятков фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 40% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data «МегаФона».

Как показывает обезличенная аналитика оператора, сразу несколько населенных пунктов обходят по любви к интернету краевую столицу. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

1. Вяземский - 31,1 Гб на пользователя;

2. Бикин - 30 Гб;

3. Хабаровск - 24,8 Гб;

4. Комсомольск-на-Амуре - 23,7 Гб;

5. Советская Гавань - 20,3 Гб.

Для сравнения обычно горожане в Хабаровском крае прокачивают по 21,5 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 10% и составлял 19,5 Гб. Рейтинг выглядел похоже, однако первую позицию занимал Бикин.

А вот по количеству телефонных звонков пятерка лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Охотск, Бикин, Хабаровск, Советская Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Если большинство жителей городов проговаривает в месяц шесть часов и 11 минут, то общительные охотчане - восемь часов и 31 минут.

«Задача оператора - развитие инфраструктуры как в густонаселенных районах городов, так и в строящихся. Только в этом году наши инженеры модернизировали и построили более 100 базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах края. Доступ к 4G получили жители поселков Дуки, Горный, Санболи, Домостроительный завод, сел Гайтер и Сусанино. В поселках Снежный, Синда и Тугур «МегаФон» расширил покрытие и повысил скорость мобильного интернета. Эти работы позволяют обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов», - прокомментировал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.