Трассу «Уссури» Хабаровск – Владивосток закрыли для автобусов и грузовиков 25 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за циклона, который принес в Хабаровский край большое количество снега, движение на междугородних дорогах затруднено. За 25 ноября в регионе произошло несколько аварий, к сожалению, есть погибшие. В связи с непогодой в пятницу с 14:30 было принято решение ограничить движение для междугородних пассажирских автобусов и грузовиков по трассе «Уссури» с нулевого по 230 километр.

- Запрет будет действовать до особого распоряжения, - рассказали в ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.

Из-за снега дороги между населенными пунктами скользкие, поэтому сотрудники ГИБДД призывают жителей края соблюдать осторожность, не превышать скорость и держать дистанцию. Соблюдение простых правил ПДД может спасти жизни людей.

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