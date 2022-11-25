Жительница Магадана осуждена за кражу и мошенничество при заключении договоров страхования ОСАГО

Женщину приговорили к двум года лишения свободы условно Фото: Артем КИЛЬКИН

36-летняя жительница Магадана обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности. В июне 2021 года подсудимая похитила банковскую карту своей знакомой и без ее ведома перевела около семи тысяч рублей.

Также колымчанка пообещала оформить мужчине страховой полис ОСАГО, но свое слово не сдержала. Получив 15 тысяч рублей, она забрала их себе и потратила на собственные нужды, не оформив договор. Аналогичное преступление обвиняемая совершила и в июле 2021 года. Женщина перевела злоумышленнице около девяти тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Магадану завел два уголовных дела по статьям: «Кража» и «Мошенничество». По совокупности преступлений и наличии смягчающих обстоятельств в виде признания вины, наличия несовершеннолетних детей, активного сотрудничества со следствием и возмещения нанесенного ущерба, суд приговорил аферистку к двум годам лишения свободы.

Отбывать назначенное наказание женщина будет условно. На нее возложены обязанности не менять место своего жительства и один раз в месяц являться в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, для регистрации.

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