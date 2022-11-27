Поезд «Океан» Владивосток — Хабаровск изменит расписание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Произошли изменения в расписании поезда Владивосток — Хабаровск. Фирменный состав № будет прибывать в Хабаровск на 46 минут раньше, чем до этого.

Изменения вступят в силу с 11 декабря. Состав будет в Хабаровск в 8:40 местного времени.

Напомним, фирменные поезда «Океан» оборудованы кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами и розетками. Это современные купейные, плацкартные и адаптированный для маломобильных пассажиров вагоны.

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