Хабаровские священники научились оказывать медицинскую помощь раненым военным

Хабаровские священники учатся оказывать медицинскую помощь раненым
Фото: Администрация Хабаровска
Священники Хабаровска прошли военно-медицинскую подготовку в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Для них организовали добровольные курсы, цель которых - обучить служителей церкви основам первой помощи на случай попадания в зону СВО и необходимости оказать помощь раненым бойцам.
- Организатором выступил военный клинический госпиталь 301, - рассказали в мэрии Хабаровска.
На прошлой неделе священники посетили несколько занятий. Им показали, как самостоятельно накладывать себе жгут в случае пребывания в гуще боевых действий. Также им рассказали об основах сердечно-легочной реанимации, отработали с ними алгоритм действий на практике.
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