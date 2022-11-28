Хабаровские священники научились оказывать медицинскую помощь раненым военным

Хабаровские священники учатся оказывать медицинскую помощь раненым Фото: Администрация Хабаровска

Священники Хабаровска прошли военно-медицинскую подготовку в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Для них организовали добровольные курсы, цель которых - обучить служителей церкви основам первой помощи на случай попадания в зону СВО и необходимости оказать помощь раненым бойцам.

- Организатором выступил военный клинический госпиталь 301, - рассказали в мэрии Хабаровска.

На прошлой неделе священники посетили несколько занятий. Им показали, как самостоятельно накладывать себе жгут в случае пребывания в гуще боевых действий. Также им рассказали об основах сердечно-легочной реанимации, отработали с ними алгоритм действий на практике.

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