Движение транспорта по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино – Комсомольск восстановлено
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
26 ноября в Хабаровском крае ввели ограничение движения по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск для междугородних пассажирских автобусов и грузовиков. Причиной стала неблагоприятная обстановка на дорогах из-за выпавшего снега. Уже в воскресенье, когда осадки прекратились, и трассу А - 376 расчистили, движение пассажирского транспорта возобновили.
- 27 ноября с 15:00 снято ограничение для движения пассажирских автобусов и большегрузов на федеральной дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Несмотря на снятые ограничения, водителей призывают быть аккуратней на дорогах. Соблюдать ограничения скорости и дистанцию, учитывать дорожные и погодные условия. В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112».
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