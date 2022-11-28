Два грузовика застряли в центре Хабаровска из-за скользкого подъема

Два грузовика застряли в центре Хабаровска из-за сколького подъема Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В центре Хабаровска есть несколько крутых подъемов, которые каждую зиму становятся едва преодолимым препятствием для водителей. Из-за снега и льда на дороге машины не могут вскарабкаться в гору, блокируя тем самым движение по основным транспортным артериям краевой столицы. Накануне сотрудники МЧС помогли преодолеть один из подъемов двум грузовикам. Один из них застрял вечером, другой - ночью.

- Прибывшие на полноприводной аварийно-спасательной машине спасатели, взяв на буксир, дотянули до верха оба большегруза, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Чуть позже помощи попросили еще два шофера, машины которых застряли в снегу. Спасателям пришлось использовать тяжелую технику, чтобы достать авто из сугробов.

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