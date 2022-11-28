10 чиновников наказали за сокрытие информации на Колыме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники прокуратуры Магаданской области проверили чиновников министерств дорожного хозяйства и транспорта, природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства. Оказалось, что многие должностные лица скрывали часть информации о доходах и имуществе, вносили в декларации ложные данные.

- Установлены случаи, когда служащие указывали неправдивые сведения о владении квартирами и участками, искажение данных о банковских счетах, размере заработка, полученных доходах после продажи автомобилей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Некоторые из чиновников не вносили в отчеты информацию о покупке недвижимости, которая стоит в несколько раз дороже, чем доход служащих и их семей. В адрес министров внесено три представления, а 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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