Схватил за шею и прижал к стене: мужчина напал на пенсионерку в ее квартире

Житель Комсомольска напал на беззащитную пожилую женщину ради золота Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожилая женщина стала жертвой комсомольчанина в собственной квартире. Мужчина назвался соседом, а доверчивая пенсионерка сама впустила преступника в свой дом.

В ноябре 2021 года женщина возвращалась домой, когда ее заметил 32-летний комсомольчанин. Мужчина обратил внимание на золотые украшения на ее шее. Тогда он решил проникнуть в ее квартиру, чтобы забрать драгоценности. Ничего не подозревающая пенсионерка поднялась к себе домой и уже через несколько минут услышала стук в дверь. Она открыла. На пороге стоял мужчина, который представился соседом снизу. Он сказал, что его квартиру заливает, и попросился войти, чтобы установить причину затопления.

- Женщина впустила незнакомца домой. Тот сначала обошел все комнаты. Убедившись, что больше никого нет, он напал на пенсионерку, схватив ее за шею и прижав к стене. Он сорвал золотые украшения и ушел, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Подозреваемого задержали. Расследование длилось около года, после чего материалы по делу были переданы в суд. За разбой, насилие и незаконное проникновение в чужую квартиру мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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