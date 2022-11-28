Заработал 700 тысяч на выдуманном товаре: мужчина три месяца продавал воображаемые запчасти

Хабаровчанин получил реальный срок за выдуманные запчасти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заработать, не вкладывая денег - мечта многих. Хабаровчанин смог за три месяца собрать 700 тысяч, не потратив ни копейки. Но у схемы оказался большой недостаток - она незаконная.

33-летний хабаровчанин выложил на сайте объявления о продаже автозапчастей, которых у него на самом деле не было. На его предложение откликнулись 15 покупателей. Мужчина требовал полную предоплату, обещав клиентам выслать детали сразу после расчета. За три месяца ему удалось собрать 700 тысяч рублей.

- Отдельным клиентам хабаровчанин выдавал кассовый ордер с печатью ликвидированного ИП. Но ни один из покупателей так и не получил заказанные запчасти, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На лжепродавца завели уголовное дело. Выяснилось, что он успел потратить все «заработанные» деньги. После расследования материалы дела передали в суд, который приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения.

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