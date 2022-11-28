Больше 22 тонн кеты и красной икры отправили из Хабаровска в Китай Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Продукцию, предназначенную для экспорта в Китай, проверили сотрудники хабаровского управления Россельхознадзора. 24 ноября они провели ветконтроль 22,5 тонны кеты и икры лососевых, произведенных компанией «РК имени Вострецова» в Охотском районе Хабаровского края в ходе осенней путины 2022 года.

- Продукция соответствует требованиям страны-импортера по показателям безопасности. На рыбу и икру оформлены экспортные ветеринарные сертификаты, - рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

Всего с начала года в Китай экспортировано больше 3,3 тысячи тонн рыбной продукции. В республику были отправлены партии кеты, корюшки, сельди, карася, сазана, щуки и верхогляда, лососевой икры.

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