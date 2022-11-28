Жители Хабаровска получат консультации по вопросам обустройства дворов
Фото: Администрация Хабаровска
Сотрудники городской администрации вместе с представителями комитетов по управлению районами проведут прямую линию с управлением контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Они обсудят вопросы обустройства детских игровых площадок, дворовых проездов и прилегающих территорий. Онлайн-встреча пройдет 29 ноября с 10:00 до 13:00.
Хабаровчане смогут получить консультации в режиме видеосвязи. Для этого нужно воспользоваться одним из универсальных автоматизированных рабочих мест по адресам:
- администрация Хабаровска: Карла Маркса, 66, кабинет №127;
- комитет Центрального района: Фрунзе, 60, кабинет №110;
- комитет Железнодорожного района: Ленинградский, 13 А, кабинет №13;
- комитет Индустриального района: Краснореченская, 87, кабинет №9;
- комитет Краснофлотского района: Руднева, 41, кабинет №15;
- комитет Кировского района: Орджоникидзе, 3, кабинет №108.
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