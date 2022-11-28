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НовостиОбщество28 ноября 2022 0:57

Жители Хабаровска получат консультации по вопросам обустройства дворов

29 ноября сотрудники мэрии проведут для них прямую линию
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровска получат консультации по вопросам обустройства дворов

Жители Хабаровска получат консультации по вопросам обустройства дворов

Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники городской администрации вместе с представителями комитетов по управлению районами проведут прямую линию с управлением контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Они обсудят вопросы обустройства детских игровых площадок, дворовых проездов и прилегающих территорий. Онлайн-встреча пройдет 29 ноября с 10:00 до 13:00.

Хабаровчане смогут получить консультации в режиме видеосвязи. Для этого нужно воспользоваться одним из универсальных автоматизированных рабочих мест по адресам:

- администрация Хабаровска: Карла Маркса, 66, кабинет №127;

- комитет Центрального района: Фрунзе, 60, кабинет №110;

- комитет Железнодорожного района: Ленинградский, 13 А, кабинет №13;

- комитет Индустриального района: Краснореченская, 87, кабинет №9;

- комитет Краснофлотского района: Руднева, 41, кабинет №15;

- комитет Кировского района: Орджоникидзе, 3, кабинет №108.

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