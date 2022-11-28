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НовостиОбщество28 ноября 2022 1:49

В Хабаровске обустраивают 77 катков в дворовых коробках и на стадионах

Сезон катания на коньках стартовал в краевой столице
Александра ЯВИЩЕНКО
В Хабаровске начали заливать катки

В Хабаровске начали заливать катки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минусовые температуры в Хабаровске держатся уже больше недели. Это значит, что в городе можно заливать катки. Их обустроят в специальных коробках, которые установлены во дворах и на стадионах. В этом году на контроле управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска 77 таких точек.

- Уже началась работа по заливке хоккейных коробок и стадионов. Это и придомовые территории, где работают управляющие компании и ТСЖ, и городские новогодние городки, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Обустроить места для катания планируют во всем городе. В некоторых районах заливать катки будут сотрудники «Водоканала».

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