В Хабаровске обустраивают 77 катков в дворовых коробках и на стадионах

В Хабаровске начали заливать катки
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Минусовые температуры в Хабаровске держатся уже больше недели. Это значит, что в городе можно заливать катки. Их обустроят в специальных коробках, которые установлены во дворах и на стадионах. В этом году на контроле управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска 77 таких точек.
- Уже началась работа по заливке хоккейных коробок и стадионов. Это и придомовые территории, где работают управляющие компании и ТСЖ, и городские новогодние городки, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Обустроить места для катания планируют во всем городе. В некоторых районах заливать катки будут сотрудники «Водоканала».
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