В Хабаровске обустраивают 77 катков в дворовых коробках и на стадионах

В Хабаровске начали заливать катки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минусовые температуры в Хабаровске держатся уже больше недели. Это значит, что в городе можно заливать катки. Их обустроят в специальных коробках, которые установлены во дворах и на стадионах. В этом году на контроле управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска 77 таких точек.

- Уже началась работа по заливке хоккейных коробок и стадионов. Это и придомовые территории, где работают управляющие компании и ТСЖ, и городские новогодние городки, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Обустроить места для катания планируют во всем городе. В некоторых районах заливать катки будут сотрудники «Водоканала».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.