Срочно в нейрохирургию: хабаровчанку с переломом черепа экстренно доставили в больницу

Девушка попала под машину на пешеходном переходе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Субботним утром 20-летняя девушка едва не рассталась с жизнью после того, как на пешеходном переходе на нее налетела «Тойота Приус».

Хабаровчанка собиралась перейти дорогу на Истомина. Она вышла не переход и уже спустя мгновение почувствовала сильный удар в бок. Ее с тяжелыми травмами экстренно увезли в больницу.

- Пострадавшую доставили в нейрохирургию. У нее диагностирован ушиб мозга и перелом костей черепа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

47-летний водитель в момент аварии был трезв. По его словам, он пытался остановиться, но расстояние до пешехода оказалось небольшим, а заснеженная дорога не позволила резко остановить машину.

Хабаровчан просят придерживаться ограничений скорости и соблюдать дистанцию. Из-за плохой погоды повышен риск аварий, поэтому нельзя терять бдительность и отвлекаться от дороги.

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