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НовостиОбщество28 ноября 2022 3:05

На набережной Хабаровска началась подготовка к заливке катка

Техника расчищает территорию от снега
Александра ЯВИЩЕНКО
На набережной Хабаровска началась подготовка к заливке катка

На набережной Хабаровска началась подготовка к заливке катка

Фото: Администрация Хабаровска

С установлением минусовых температур на хабаровской набережной начали подготовку к заливке катка. После выходных там работает снегоуборочная техника. Уже начали формировать бортики будущего катка.

- Все выходные сотрудники не только при помощи спецтехники, но и вручную очищали территорию парка от последствий снегопада. И сегодня с раннего утра снегоуборочные машины уже гудят на стадионе, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Напомним, что на набережной, как и в прошлом году, зальют самый большой каток в городе. Для всех желающих вход будет бесплатным.

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