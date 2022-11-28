На набережной Хабаровска началась подготовка к заливке катка Фото: Администрация Хабаровска

С установлением минусовых температур на хабаровской набережной начали подготовку к заливке катка. После выходных там работает снегоуборочная техника. Уже начали формировать бортики будущего катка.

- Все выходные сотрудники не только при помощи спецтехники, но и вручную очищали территорию парка от последствий снегопада. И сегодня с раннего утра снегоуборочные машины уже гудят на стадионе, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Напомним, что на набережной, как и в прошлом году, зальют самый большой каток в городе. Для всех желающих вход будет бесплатным.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.