На набережной Хабаровска началась подготовка к заливке катка
Фото: Администрация Хабаровска
С установлением минусовых температур на хабаровской набережной начали подготовку к заливке катка. После выходных там работает снегоуборочная техника. Уже начали формировать бортики будущего катка.
- Все выходные сотрудники не только при помощи спецтехники, но и вручную очищали территорию парка от последствий снегопада. И сегодня с раннего утра снегоуборочные машины уже гудят на стадионе, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Напомним, что на набережной, как и в прошлом году, зальют самый большой каток в городе. Для всех желающих вход будет бесплатным.
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