Первый «Добро.Центр» начал работу в Хабаровске 26 ноября Фото: Правительство Хабаровского края

Торжественная церемония открытия первого «Добро.Центра» состоялась 26 ноября. В рамках мероприятия прошло награждение победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, участникам вручили первые «Добро.Карты» с бонусами от партнеров.

- Открытие центра поможет добиться намеченной цели - вовлечь 15% россиян в организованное волонтерское движение, повысить эффективность добровольческих объединений. Эту задачу нужно выполнить до 2030 года. К концу 2025 года в регионе откроются не меньше 10 «Добро.Центров», - рассказала Амалия Шихалева, и. о. председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Сегодня в регионе около 63 тысяч человек участвуют в волонтерских движениях. Добровольцы в рамках акции #МЫВМЕСТЕ помогали жителям на самоизоляции в период локдауна, а сейчас продолжают собирать гумпомощь, помогать мобилизованным и их семьям.

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