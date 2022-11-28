Михаил Дегтярев пообщался с курсантами программы «Муравьев-Амурский 2030» Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с курсантами программы подготовки управленческой команды для Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский 2030». Задача молодых людей - разработка стратегии по улучшению социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока. В группу входят жители разных регионов России. Они будут достигать целей на примере Хабаровского края.

- Мы всегда открыты к сотрудничеству в проектах, нацеленных на самореализацию ребят. «Муравьев-Амурский 2030» стала приоритетной кадровой программой на Дальнем Востоке. Я верю в то, что ее выпускники достойно покажут себя в качестве управленцев на местах, - сказал Михаил Дегтярев.

«Муравьев-Амурский 2030» - это годовая образовательная программа с последующим трудоустройством в дальневосточных регионах и Арктике. Ученики проходят практику у лидеров территорий: губернаторов, мэров, министров. Они работают на всех уровнях госслужбы, взаимодействуют с масштабными проектами. Лучшие участники получают руководящие должности. Выпуск курсантов запланирован на май 2023 года. По итогам отборочных испытаний от нашего края в финал вышли семь человек.

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