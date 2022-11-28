Больше 11 тысяч вакансий для людей без опыта работы доступно в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Найти работу, не имея опыта, могут жители любого района Хабаровского края. На единой цифровой платформе «Работа в России» доступно больше 11 тысяч предложений от работодателей для тех, у кого нет стажа. Всего в регионе открыто 20 тысяч вакансий. С начала года центр занятости помог трудоустроиться 10 тысячам человек. Сейчас на платформе зарегистрировано около пяти тысяч работодателей из Хабаровского края, готовых предложить разные условия труда.

- С начала 2022 года многие вопросы можно решить, не выходя из дома. Мы видим, как «общение в цифре» набирает обороты, и стараемся сделать его максимально комфортным, - сказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения Хабаровского края.

Большинство вакансий в регионе представлены в сферах строительства, медицины, лесозаготовки и добывающей промышленности. Самые высокие зарплаты у инженеров, медиков, работников горнодобывающей промышленности и водителей спецтехники.

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