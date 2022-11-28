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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 4:32

Опустошил холодильники и забрал инструменты: мужчина ограбил две дачи в Комсомольском районе

Мужчина разбивал окна и обворовывал дома в Комсомольском районе
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина разбивал окна и обворовывал дома в Комсомольском районе

Мужчина разбивал окна и обворовывал дома в Комсомольском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в августе две женщины обратились в полицию с заявлениями об ограблении. Хозяйки дачных участков в Комсомольском районе рассказали, что неизвестный разбивал окна, залезал внутрь домов и забирал ценные вещи. Общий ущерб составил 64 тысячи рублей. Позже полицейские нашли 42-летнего комсомольчанина.

- Во время следствия было установлено, что мужчина забирался в дома по ночам. Его целью были продукты и электроинструменты. Украденные вещи он продавал случайным прохожим или сдавал в комиссионку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Часть украденного удалось вернуть владелицам. На мужчину за кражу завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Ему светит до шести лет колонии.

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