Опустошил холодильники и забрал инструменты: мужчина ограбил две дачи в Комсомольском районе

Мужчина разбивал окна и обворовывал дома в Комсомольском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в августе две женщины обратились в полицию с заявлениями об ограблении. Хозяйки дачных участков в Комсомольском районе рассказали, что неизвестный разбивал окна, залезал внутрь домов и забирал ценные вещи. Общий ущерб составил 64 тысячи рублей. Позже полицейские нашли 42-летнего комсомольчанина.

- Во время следствия было установлено, что мужчина забирался в дома по ночам. Его целью были продукты и электроинструменты. Украденные вещи он продавал случайным прохожим или сдавал в комиссионку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Часть украденного удалось вернуть владелицам. На мужчину за кражу завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Ему светит до шести лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.