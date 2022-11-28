В Хабаровске прошел открытый мастер-класс от известного дизайнера Юлии Далакян

МТС и Модный дом JULIA DALAKIAN организовали открытый мастер-класс для хабаровчан. На творческую встречу с мастером проекта «Поколение М» пришли около 150 жителей края. Событие состоялось в Хабаровском технологическом колледже.

На мастер-классе дизайнер одежды с опытом более 30 лет рассказала о том, как сократить путь от эскиза до выпуска собственной линии одежды. Более 40 минут мастер благотворительного проекта МТС «Поколение М» отвечала на вопросы аудитории.

В мероприятии активное участие приняли студенты и школьники, всерьез увлекающиеся дизайном одежды, многие из них - участники конкурса эскизов МТС FASHION на сайте «Поколение М».

Встреча проходила в формате открытого диалога. В рамках мастер-класса Юлия Далакян раскрыла секреты мастерства, рассказала о своем творческом пути, подсказала юным модельерам, как доработать их эскизы, и ответила на вопросы.

В Хабаровске прошел открытый мастер-класс от известного дизайнера Юлии Далакян

- Работы хабаровских ребят удивительные, они настолько разные. Но всех ребят, отправивших свои эскизы, объединяет сильное желание развиваться в сфере моды. Есть очень хорошие работы подростков, поражающие такой глубокой проработкой. Определить победителей было непросто», - отмечает дизайнер Юлия Далакян, мастер проекта МТС «Поколение М.

Всего на конкурс эскизов одежды было подано несколько сотен работ от хабаровских подростков. Некоторые участники отправляли сразу несколько эскизов.

В Хабаровске прошел открытый мастер-класс от известного дизайнера Юлии Далакян

Лучшие работы регионального конкурса были озвучены на большой сцене в «Платинум Арене». Победителями стали: Полина Баталова (третье место), Кристина Дегтярева (второе место) и Валерия Дворяник (первое место). У девушек есть все шансы победить в федеральном конкурсе дизайнеров, главным призом в котором станет стажировка в лучших домах моды России.

Все загруженные эскизы примут участие также в федеральном конкурсе МТС FASHION, который продлится до 31 мая 2023 года. Автор лучшего образа получит главный приз проекта - стажировку в лучших домах моды страны.