Новый снежный циклон обрушится на Хабаровский край 29 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Хабаровске 29 ноября покажет свой нрав. Синоптики предупреждают о выпадении большого количества снега и образовании скользкого наката на дорогах. Температура воздуха ночью упадет от -11 до -13 градусов. Вместе с тем начнется снег, который утром перерастет в метель, ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем потеплеет несущественно - от -9 до -11.

В Хабаровском крае погода 29 ноября также ухудшится. Больше всего пострадают Хабаровск, Комсомольск, Бикинский, Вяземский, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский, Николаевский, Ульчский, районы имени Лазо и Полины Осипенко. Ожидается усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 метров в секунду. Сильный снег и метель затронут все районы края.

На юге региона ночью будет от -10 до -15, а днем от -4 до -9. В центральной части края от -8 до -25 ночью и от ноля до -15 днем. Северные районы ожидает самый сильный мороз - от -16 до -20 ночью и от -11 до -20 днем.

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