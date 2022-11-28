Призерами премии Росприроднадзора стали школьники из Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Ученики школы №30 стали призерами второй Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого». Ребята также являются добровольцами движения «Экологический меридиан». Они получили специальный приз за видеоролик о своей деятельности.

- На конкурс поступило 45,5 тысячи заявок из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. Работы участников оценивали глава Росприроднадзора, телеведущий Николай Дроздов, путешественник Федор Конюхов, народный художник России Никас Сафронов и другие. Возглавила жюри зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В этом году премия показала большую динамику. В сравнении с прошлым мероприятием конкуренция явно усилилась, выросло и качество работ.

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