Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 5:08

Призерами премии Росприроднадзора стали школьники из Хабаровского края

Отличились ученики из Комсомольска-на-Амуре
Александра ЯВИЩЕНКО
Призерами премии Росприроднадзора стали школьники из Хабаровского края

Призерами премии Росприроднадзора стали школьники из Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Ученики школы №30 стали призерами второй Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого». Ребята также являются добровольцами движения «Экологический меридиан». Они получили специальный приз за видеоролик о своей деятельности.

- На конкурс поступило 45,5 тысячи заявок из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. Работы участников оценивали глава Росприроднадзора, телеведущий Николай Дроздов, путешественник Федор Конюхов, народный художник России Никас Сафронов и другие. Возглавила жюри зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В этом году премия показала большую динамику. В сравнении с прошлым мероприятием конкуренция явно усилилась, выросло и качество работ.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.