«Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0. в Хабаровском крае

«Ростелеком» построил оптические линии связи и установил первую вышку сотовой связи по второму этапу федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в Хабаровском крае. Стабильная мобильная связь и беспроводной интернет стандарта LTE (4G) запущены в селе Добролюбово Бикинского района.

В селе установлены антенно-мачтовое сооружение и базовая станция, которая подключена по оптическим каналам связи.

- Для качественной мобильной связи и высокой скорости беспроводного интернета в Добролюбово была построена оптическая линия связи протяженностью 12,5 километра. Теперь жители села могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и услугами в электронном виде, делать онлайн-покупки и платежи, общаться в соцсетях и видеочатах, - рассказал Алексей Раскол, директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

- Сотовая связь и стабильный мобильный интернет сейчас очень необходимы всем. С ними многие вопросы можно решить онлайн со смартфона: заказать госуслуги, получить нужные справки, сделать покупки, пообщаться с родственниками, которые далеко живут. Рады, что у нас теперь есть такие возможности, - отметил жительница села Добролюбово Марина.

Второй этап программы устранения цифрового неравенства стартовал в прошлом году. В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. Установка базовых станций сотовой связи ведется в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.

Очередность подключения сел и деревень к мобильной связи стандарта 4G формируют сами жители. Голосование за населенные пункты проходит ежегодно на портале «Госуслуги». В декабре на портале будет опубликован список населенных пунктов, которые обеспечат мобильной связью и интернетом в 2023 году.