Циклон из Якутии дойдет до Хабаровского края 29 ноября Фото: Сергей ГАПОН

Снежный циклон, который совсем недавно бушевал в Якутии, уже завтра достигнет Хабаровского края. Первые звоночки можно будет заметить после полуночи. Начнется все с небольшого снега, который постепенно перейдет в метель.

- 29 ноября на большей территории края прогнозируется неблагоприятная метеообстановка. Синоптики обещают осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, местами метель. Ожидается усиление ветра по долинам рек и на побережье местами до 15-20 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Циклон накроет практически весь Хабаровский край. Ухудшение погоды может привести к авариям на объектах энергетики и ЖКХ, электрических сетях. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных конструкций. Также повышается риск возникновения ДТП, нарушений в работе транспорта.

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