Разбил по дороге: мужчина уронил украденный телевизор, убегая с места преступления

Амурчанин украл телевизор и уронил его при побеге Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Амурска заявил в полицию об ограблении. Мужчина рассказал, что неизвестный выбил дверь в его доме, украл газовый баллон, бензопилу и телевизор. Ущерб владелец оценил в 12 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого, ранее судимого 49-летнего соседа потерпевшего.

- Со слов мужчины, газовый баллон он сдал на металл, бензопилу он оставил для личного пользования, а телевизор упал и разбился по дороге. Деньги от сдачи лома он потратил на выпивку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его заключили под стражу.

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