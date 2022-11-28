«Россельхозбанк» предоставит органическим виноделам индивидуальные кредитные предложения

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Россельхозбанк» реализует комплексную поддержку производителей органической продукции. Наряду с кредитными продуктами, учитывающими производственный цикл клиента, банк предлагает широкий пул нефинансовых мер. Подробно о методах работы с производителями органической продукции рассказала директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса РСХБ Татьяна Пантелькина на Первом Российском винодельческом форуме в Москве.

«Продукты «Россельхозбанка» адаптированы как для малых форм хозяйствования, так и для крупных агрохолдингов. В соответствии с потребностями клиента банк может установить индивидуальный график гашения платежей, обязательно учитывая цикл производства. Наши предложения для производителей органики, в том числе для виноделов, также синхронизированы с мерами господдержки», - отметила Татьяна Пантелькина на сессии «Органическое виноградарство и виноделие».

РСХБ инвестировал в производителей органической продукции более шести миллиардов рублей и планирует наращивать этот портфель. Татьяна Пантелькина подчеркнула, что поддержка со стороны банка выходит далеко за пределы финансовых вложений.

Так, производители органики, в том числе и в сегменте виноделия, могут воспользоваться инструментами лизинга, факторинга, страхования. Кроме того, в масштабном образовательном проекте РСХБ «Школа фермера», который действует с сентября 2020 года, в 2022 году появился курс по виноградарству - в Краснодарском крае. Первые 20 выпускников курса уже защитили свои бизнес-проекты и приступили к их реализации на практике.

«Мы готовим кадры для органических ферм в проекте «Школа фермера», где впервые появилось новое направление - виноградарство. Это прекрасный симбиоз науки, бизнеса и государства. Необходимые для начала работы навыки здесь приобретаются всего за несколько месяцев. Также мы даем производителям органики возможность прямого контакта с конечным потребителем. Один из лучших способов для этого - участие в наших фестивалях «СВОЕ», которые уже несколько лет проводятся в разных городах страны и пользуются огромной популярностью», - рассказала Татьяна Пантелькина.

Для продвижения виноделия и виноградарства «Россельхозбанк» задействует и специальный раздел экосистемы для аграриев «Свое» - платформу для заказа агротуров «Свое за городом». На этой площадке виноделы размещают объявления о своих турах, предлагают различные программы активного отдыха, настраивают бронирование и оплату. Сейчас на платформе уже свыше 30 туров на винодельческие хозяйства. Такие туры позволяют попробовать российское вино, повысить узнаваемость региональных брендов и в конечном счете способствуют росту реализации продукции.

В сессии среди других спикеров выступали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов. В ходе обмена мнениями Андрей Яцкин и Максим Увайдов высоко оценили вклад «Россельхозбанка» в поддержку органической продукции.