В Хабаровске отпраздновали международный день инвалидов Фото: Администрация Хабаровска

В библиотеке имени Наволочкина в Хабаровске состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, для детей с ограниченными возможностями здоровья провели матер-классы и интерактивные игры при участии сказочных персонажей. Действо проходило под названием «Дорогою добра» в рамках акции «Дарите людям доброту».

Во время мероприятия детей познакомили с библиотекой в целом, а также показали им сенсорную комнату. На мастер-классе дети сделали закладки для книг. Родители смогли пообщаться на волнующие темы со специалистами центра по работе с населением «Содружество» и с представителями хабаровского комплексного центра соцобслуживания. Родители узнали о мерах поддержки, выплатах и прочем.

В завершение мероприятия детям раздали сладкие подарки, ребят угостили пирожными. А еще им подарили книги удэгейских сказок.

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