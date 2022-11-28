«У нас не может быть выходных, когда идет снег»: мэр Хабаровска прокомментировал работу дорожных служб Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук скоординировал работу городских дорожных служб в условиях снегопада. По его словам, уборка не должна прекращаться в выходные дни и по ночам, если снег все еще идет. В минувшие выходные на дорогах работали 249 единиц спецтехники и 134 специалиста. Из города вывезли свыше 500 кубометров снега, расчистка продолжается.

- У нас не может быть выходных, когда идет снег. Его необходимо убирать во время выпадения. Работу нужно вести в круглосуточном режиме. Необходимо сделать все, чтобы жители не почувствовали дискомфорта, - сказал глава города.

Первоочередно рабочие убирают снег с автомагистралей, так как там курсируют автобусы. К работе привлекают и сторонние организации, они занимаются очисткой тротуаров и проездов. Работа ведется и днем, и ночью. Этот снегопад не стал неожиданностью, на дороги техника вышла уже заранее, чтобы быть наготове.

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