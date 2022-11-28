Школы Хабаровска переводят на свободное посещение на время снегопада Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске в связи с надвигающимся циклоном образовательные учреждения переводят на свободное посещение. Как сообщили в городском управлении образования, пропуски уроков во время снегопада не будут считаться прогулами.

- По информации регионального гидрометцентра, 29 ноября прогнозируется неблагоприятная метеообстановка (снег, усиление ветра, местами метель), в связи с этим просим самостоятельно принимать решение о посещении детьми школы, - сообщает управление.

Отмечается, что все школы будут работать в обычном режиме, чтобы дети не пропускали материал, новые темы им даваться не будут, пока в городе неблагоприятная погодная обстановка, в школах будут только повторять уже пройденное.

Сообщение управления образования уже разошлось по родительским чатам города.

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