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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:20

Школы Хабаровска переводят на свободное посещение на время снегопада

Прогулы детям ставить не будут
Оксана ШЕМЕТОВА
Школы Хабаровска переводят на свободное посещение на время снегопада

Школы Хабаровска переводят на свободное посещение на время снегопада

Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске в связи с надвигающимся циклоном образовательные учреждения переводят на свободное посещение. Как сообщили в городском управлении образования, пропуски уроков во время снегопада не будут считаться прогулами.

- По информации регионального гидрометцентра, 29 ноября прогнозируется неблагоприятная метеообстановка (снег, усиление ветра, местами метель), в связи с этим просим самостоятельно принимать решение о посещении детьми школы, - сообщает управление.

Отмечается, что все школы будут работать в обычном режиме, чтобы дети не пропускали материал, новые темы им даваться не будут, пока в городе неблагоприятная погодная обстановка, в школах будут только повторять уже пройденное.

Сообщение управления образования уже разошлось по родительским чатам города.

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