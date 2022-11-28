Десятибалльное окаменение: аномальные пробки сковали Хабаровск

Пробки в Хабаровске 28 ноября. Фото: Яндекс.Карты

Гигантские пробки на дорогах наблюдаются в Хабаровске 28 ноября. Город стоит с утра до вечера в ожидании, когда автомобиль можно будет сдвинуть с места хоть на сантиметр. По бокам проезжих частей красуются сугробы-борты, которые значительно съедают свободное место, не давая занять водителям обе полосы.

- Опоздала на работу на 40 минут. Это невозможно, будто совсем не чистили. Как-то на трассе еще видно, но в центре даже встать негде, везде твердые сугробы. Просто ужас. И после работы лучше не становится. Живу за городом, наверное, придется часа два потратить, чтобы доехать, - пожаловалась «КП» - Хабаровск» Ирина, хабаровчанка, работающая в центре города.

Надежды на улучшение особо нет, ведь на город надвигается циклон. 29 ноября Хабаровск вновь заметет снегом. Синоптики пообещали сильный ветер и обильные осадки. Снегопад закончится 30 ноября, а дальше столбики термометров упадут вниз, и в городе окончательно установится зимняя погода.

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