Опасно, лавина! На Колыме объявлена высокая угроза схода снежных масс

В четырех городских округах Магаданской области объявлена лавинная опасность Фото: Яринская Ирина

Из-за регулярных снегопадов в четырех округах Магаданской области объявлена лавинная опасность. Самые опасные участки находятся недалеко от Магадана. Высокая вероятность схода снежных масс на дороге к морскому торговому порту, на Марчеканской сопке и участке лыжной трассы в поселке Снежная Долина. Недалеко от этих участков дежурят спасатели на случай ЧС.

- Пожарные и спасатели отрабатывают на практике действия по обнаружению и спасению возможных пострадавших при сходе лавины. Делают они это методом зондирования. Для обследования снежного покрова используется специальный щуп, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Водителям рекомендуют не выезжать из населенных пунктов без острой необходимости. Лыжникам стоит подождать с выходом на трассы, особенно те, которые еще не подготовлены к катанию.

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