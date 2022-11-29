Второй этаж в огне: полтора часа хабаровские спасатели боролись с пожаром в бараке

Восемь пожарных машин тушили горящий барак на Руднева в Хабаровске 28 ноября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В понедельник около 21:10 на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил вызов. Очевидцы сообщили о горящем деревянном двухэтажном доме. Огонь охватил часть второго этажа барака, расположенного на Руднева, 77. На место стразу выехали 26 спасателей на восьми пожарных машинах.

- Прибыв на место, обнаружили открытый огонь в окнах квартиры на втором этаже. Вокруг все было в дыму. Сразу сформировали звенья газодымозащитной службы и отправились в здание на поиски оставшихся внутри людей. Оказалось, что все восемь жильцов самостоятельно покинули дом до приезда спасателей, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать огонь получилось 28 ноября в 21:30, а полностью потушить пожар - в 22:40. ЧП обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 10 квадратов, сгорели домашние вещи и мусор. Причину устанавливают дознаватели.

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