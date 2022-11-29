Город парализован: хабаровчане массово жалуются на пробки и скользкую дорогу 29 ноября

Жители Хабаровска жалуются на скользкие дороги и километровые пробки Фото: @ZolotoyCity
Фото: Социальные сети
Утро вторника в Хабаровске началось с массовых жалоб жителей на дорожную ситуацию. В соцсетях появились десятки сообщений о пробках, которые тянутся практически по всем основным магистралям краевой столицы.
Стоит почти вся Тихоокеанская по направлению из Северного микрорайона в центр. Машины еле двигаются на Уборевича, Санаторной, Правобережной, Бойко-Павлова, Шелеста, Воронежской, Большой, Карла Маркса, Ленинградской, Ленина, проспекте 60-летия Октября. И это не весь список. В пробках погрязла большая часть центра.
Из-за снежного наката многие улицы стали скользкими. Хоть на дорогах и работает техника, не прекращающийся снег буквально сразу засыпает очищенные участки, поэтому коммунальщикам довольно сложно в короткие сроки разгрузить дорожную сеть.
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