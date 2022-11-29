В ЕАО закрыто движение междугородних пассажирских автобусов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из-за снегопада и образования наледи на дорогах 29 ноября в ЕАО ограничили движение междугородних пассажирских автобусов с 10:00. Под запретом оказались направления перевозок:

- Биробиджан - Облучье;

- Биробиджан - Хабаровск;

- Биробиджан - село Головино;

- Биробиджан - село Ленинское;

- Биробиджан - село Амурзет.

Действовать ограничения будут до особого распоряжения властей. Сейчас из-за снегопада на дорогах повышен риск возникновения аварий. Поэтому водителей просят сохранять бдительность и быть осторожными на заснеженных участках трасс. Нужно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и держать дистанцию.

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