В ЕАО закрыто движение междугородних пассажирских автобусов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Из-за снегопада и образования наледи на дорогах 29 ноября в ЕАО ограничили движение междугородних пассажирских автобусов с 10:00. Под запретом оказались направления перевозок:
- Биробиджан - Облучье;
- Биробиджан - Хабаровск;
- Биробиджан - село Головино;
- Биробиджан - село Ленинское;
- Биробиджан - село Амурзет.
Действовать ограничения будут до особого распоряжения властей. Сейчас из-за снегопада на дорогах повышен риск возникновения аварий. Поэтому водителей просят сохранять бдительность и быть осторожными на заснеженных участках трасс. Нужно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и держать дистанцию.
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