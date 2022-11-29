Не смог выбраться из огненной ловушки: хабаровчанин погиб при пожаре в частном доме

Мужчина погиб при пожаре в Хабаровске 28 ноября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ужасающее ЧП произошло 28 ноября. В понедельник около 21:30 в пожарно-спасательную службу сообщили о пожаре на переулке Корсаковском в Хабаровске. Очевидцы рассказали, что один из частных домов охвачен огнем. На вызов срочно выехали пожарные расчеты. На месте спасатели обнаружили, что дом полыхает изнутри. Огонь быстро захватывает новые площади. Был риск распространения пламени на соседние постройки. Сотрудники МЧС сразу приступили к тушению огня. Два звена газодымозащитной службы направились внутрь на поиски людей, которые могли остаться в здании.

- В пристройке к дому было обнаружено тело погибшего 57-летнего мужчины, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сам дом кирпичный, но к нему примыкали деревянные постройки. Огонь очень быстро поглотил конструкции, из-за чего обрушилось перекрытие. Спасателям удалось локализовать пламя в 22:06, а полностью потушили его только 29 ноября в 1:07. Со стихией боролись 28 человек, в распоряжении которых было семь пожарных машин. Огонь полностью уничтожил крышу дома и деревянную пристройку площадью 150 квадратов. Причины пожара устанавливают дознаватели.

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