Директор транспортной компании предстанет перед судом в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Ночью 3 октября 2021 года произошла авария на дороге Хабаровск - Лидога - Ванино. Водитель рейсового автобуса потерял контроль над движением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. На директора транспортной компании завели уголовное дело, и теперь ему грозит срок.

Водитель автобуса вез пассажиров, когда на повороте он потерял контроль над машиной, вылетел за пределы трассы и перевернулся в кювете. 51-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью, а другие пассажиры отделались травмами легкой и средней тяжести.

- Причиной аварии стало нарушение условий труда водителя. Директор транспортной компании не позаботился о сменщике для работника, несмотря на то, что длительность маршрута занимала 12 часов, и совершать такой рейс без второго водителя запрещено, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

На 50-летнего директора транспортной компании завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинение и передал материалы дела в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.

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