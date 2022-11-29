200 автобусов нуждаются в замене в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук побывал на встрече с официальными представителями дилера белорусской компании «МАЗ» в России. Мэр отметил, что весь общественный транспорт города, который старше 10 лет, нужно заменить новой техникой.

В Хабаровске прошла презентация белорусского автобуса «МАЗ-203», который совсем скоро может выйти на маршруты города. После этого мэр краевой столицы Сергей Кравчук встретился с представителями дилера компании. По его словам, в городе каждый день на рейсы выходят около 600 автобусов. Из них около 200 - машины старше 10 лет. Перевозчики сейчас стремятся обновить автопарк, поэтому за последние три года было закуплено около 250 новых автобусов.

- Стараемся работать так, чтобы нашим жителям было комфортно, - сказал Сергей Кравчук.

Отметим, что автобусы «МАЗ-203» рассчитаны на 110 пассажиров, выдерживают сильные морозы, которые присущи нашему региону. Кроме этого, у производителя есть и другие модели общественного транспорта. По словам градоначальника, при выборе техники, которую в дальнейшем закупят для хабаровчан, будут учитываться два показателя - стоимость и качество машин.

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