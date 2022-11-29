Центр культурного развития откроется в Николаевске-на-Амуре в декабре 2022 года Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевске готовят к сдаче Центр культурного развития (ЦКР). Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - 23 декабря 2022 года.

Строительство Центра культурного развития в Николаевске на полторы тысячи человек началось в этом году. Уже сейчас закончены все монтажные работы и благоустройство территории. Подрядчик занимается закупкой и установкой аудио- и видеооборудования. Параллельно заканчивают внутреннюю отделку помещений. В ЦКР установлена трансформаторная, принадлежащая подстанции «ДРСК», которая обеспечит бесперебойное снабжение центра электроэнергией.

- Все работы должны закончиться в первой декаде декабря, а ввод в эксплуатацию запланирован до 23 декабря, - сказал Олег Сутурин, глава минстроя Хабаровского края.

Напомним, соглашение о строительстве ЦКР площадью 1,75 тысячи квадратных метров было подписано между правительством Хабаровского края и Минкультуры России. Центр возводится по спецпроекту, который предполагает размещение музейно-выставочного пространства. Также здесь обустроят современный танцевальный класс по хореографии, будут проводить онлайн-семинары, дискуссионные клубы, лекции и другие образовательные мероприятия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.