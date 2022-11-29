Проснулся ни с чем: хабаровчанин за ночь потерял кучу денег

Мужчина «проспал» 230 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровчанин пригласил в гости знакомую. Они вели непринужденную беседу, попутно распивая алкоголь. Мужчина не заметил, как уснул, а наутро обнаружил пропажу кругленькой суммы.

Житель Хабаровска провел приятный вечер в компании своей приятельницы. Они выпивали, пока мужчина не отключился. Проснувшись утром, он обнаружил, что гостьи нет, а вместе с ней пропали 230 тысяч рублей с его карты. Ему ничего больше не осталось, кроме как написать заявление в полицию.

- 37-летняя хабаровчанка была задержана по подозрению в краже. Раньше она уже привлекалась по аналогичной статье. Зайдя в мобильный банкинг на телефоне знакомого, она перевела деньги на свой счет, а потом ушла из квартиры, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Теперь женщине грозит до шести лет колонии. На время расследования с нее взяли подписку о невыезде.

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