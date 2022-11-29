Ремонт четырех мостов закончился в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае в этом году 27 мостов привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Совсем скоро работы закончатся еще на двух переправах. За счет краевого бюджета также выполнен частичный ремонт 40 мостов. Только 15 переходов отремонтировали на региональной дороге Селихино - Николаевск.
Сейчас заканчиваются работы на четырех мостах в Охотском районе. Три из них на 17, 18 и 22 километре «Подъезда к аэропорту Охотск» делали по нацпрограмме, а на переправу, расположенную на 24 километре, деньги выделили из краевого бюджета.
- Объекты на 22 и 24 километре дороги, которая связывает Охотск с аэропортом, находились в предаварийном состоянии. Руководство администрации района обратилось в минтранс с предложением включить мосты в план ремонта. Инициатива была одобрена, и сейчас работы на этих двух мостах закончены, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.
Все переправы уже открыты для транспорта.
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