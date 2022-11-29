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НовостиОбщество29 ноября 2022 3:01

Экспортеры Хабаровского края осваивают новые международные торговые площадки

Предприниматели начали торговать своей продукцией на казахстанской платформе LiveMaster.ru
Александра ЯВИЩЕНКО
Экспортеры Хабаровского края осваивают новые международные торговые площадки

Экспортеры Хабаровского края осваивают новые международные торговые площадки

Фото: Правительство Хабаровского края

Международная торговая площадка Республики Казахстан LiveMaster.ru набирает популярность у хабаровских экспортеров. На одной из крупнейших в странах СНГ платформе в розницу продают дизайнерские и товары ручной работы. Предпринимателям региона размещаться на площадке помогает Центр поддержки экспорта края.

- После блокировки аккаунтов отечественных компаний на международных площадках LiveMaster.ru стала наиболее удобной платформой. В августе мы зарегистрировали на ней 10 предпринимателей, а уже в ноябре у них пошли первые продажи, - сказала Анастасия Молокова, директор Центра.

Одними из первых товаров на площадке стали кофе и кондитерские изделия от производителей Хабаровского края. Также здесь представлена продукция бьюти-индустрии, чай, сувениры, аксессуары, изделия из дерева и канцелярские принадлежности.

Получить консультацию по условиям экспортной поддержки можно на официальном сайте центра или в офисе на Истомина, 51А, кабинет 705. Телефоны для справок: 35-84-45, 77-01-22.

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