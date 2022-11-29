Экспортеры Хабаровского края осваивают новые международные торговые площадки Фото: Правительство Хабаровского края

Международная торговая площадка Республики Казахстан LiveMaster.ru набирает популярность у хабаровских экспортеров. На одной из крупнейших в странах СНГ платформе в розницу продают дизайнерские и товары ручной работы. Предпринимателям региона размещаться на площадке помогает Центр поддержки экспорта края.

- После блокировки аккаунтов отечественных компаний на международных площадках LiveMaster.ru стала наиболее удобной платформой. В августе мы зарегистрировали на ней 10 предпринимателей, а уже в ноябре у них пошли первые продажи, - сказала Анастасия Молокова, директор Центра.

Одними из первых товаров на площадке стали кофе и кондитерские изделия от производителей Хабаровского края. Также здесь представлена продукция бьюти-индустрии, чай, сувениры, аксессуары, изделия из дерева и канцелярские принадлежности.

Получить консультацию по условиям экспортной поддержки можно на официальном сайте центра или в офисе на Истомина, 51А, кабинет 705. Телефоны для справок: 35-84-45, 77-01-22.

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