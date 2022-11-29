Новые дома построят в Хабаровске в рамках комплексного развития города Фото: Администрация Хабаровска

Совсем скоро многие ветхие дома и пустующие территории в Хабаровске начнут застраивать красивыми современными зданиями. Администрация города заключает договоры о комплексном развитии города с местными застройщиками и компаниями из других регионов России.

Администрация Хабаровска заключила два договора в рамках реновации города. В рамках первого контракта застройщик «Шантье Девелопмент» займется домами, расположенными на Нагишкина, 5 - Карла Маркса, 51. Сейчас подрядчик ведет переговоры по расселению людей. Застройщик «ДАРС-Хабаровск» будет развивать территорию по Рокоссовского, 44. При этом он должен будет продать 1-3 квартиры администрации города по цене 110 тысяч за квадрат. В помещениях должен быть выполнен социальный ремонт. На эти контракты в городской бюджет поступило 163,5 миллиона рублей.

- 25 ноября прошел аукцион, победителем которого стал застройщик «ВостокБилдинг» из Казани. Он займется двумя домами в центре Хабаровска - на Гоголя, 10 и 10 А. После подписания контракта в бюджет Хабаровска поступит 15,5 миллиона, - рассказали в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации города.

Совсем скоро аварийные дома в центре Хабаровска снесут. Вместо них построят современное здание с обустроенной территорией.

23 декабря пройдет последний в 2022 году конкурс. Его победитель расселит аварийный дом №40 А на Авиационной, обустроит территорию по улицам Лазо - Большая и построит частный детсад.

В 2023 году в Хабаровске хотят выставить на аукцион 14 площадок. На согласовании в региональном минстрое находятся еще два проекта на Степном переулке и Воронежской. Также готовятся постановления о комплексном развитии территорий на Воронежской, Красноармейской - Запарина, где нужно расселить старые бараки, и на свободных территориях в районе улиц Широкой, Трехгорной и Лучистой.

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