Движение междугородних пассажирских автобусов запретили в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Циклон, который пришел в Хабаровский край 29 ноября, по прогнозам синоптиков задержится в регионе до начала следующего месяца. Из-за обилия выпавшего снега многие междугородние трассы оказались в белом плену. Опасная ситуация на дорогах стала причиной запрета на движение междугородних пассажирских автобусов. С 11:00 пассажирские перевозки ограничены по нескольким направлениям:

- Комсомольск-на-Амуре - Амурск;

- Хабаровск - Биробиджан;

- Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Предполагается, что их снимут не раньше 1 декабря, когда закончится снежный циклон. Водителей просят звонить по номеру «112» в случае ЧП на дороге.

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