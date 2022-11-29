МТС провела в Хабаровске грандиозное модное шоу в рамках образовательного тура для детей и подростков

В Хабаровске состоялся модный показ МТС FASHION. Около двух тысяч хабаровчан пришли посмотреть на коллекции от ведущего российского дизайнера Юлии Далакян и молодых модельеров из Хабаровского края в «Платинум Арену». На показе наградили талантливых детей - победителей конкурса эскизов, самой юной из которых 11 лет.

В столице Хабаровского края прошли мероприятия просветительской программы для талантливой молодежи от МТС - «Поколение М». Хэдлайнером проекта стала ведущий российский дизайнер Юлия Далакян, которая является наставником проекта МТС FASHION и вместе с МТС открывает новые имена дизайнеров в городах России.

Показ коллекций МТС FASHION от модного дома JULIA DALAKIAN и молодых дизайнеров из Хабаровска благодаря прямой трансляции на хабаровском телеканале и в соцсетях уже увидели более 400 тысяч человек.

МТС провела в Хабаровске грандиозное модное шоу в рамках образовательного тура для детей и подростков

В рамках показа известный дизайнер представила хабаровской публике микс-коллекцию под названием Dolce Vita, состоящую из 40 образов. Вся одежда современна и вписывается в городскую среду, а также применима в сочетаниях в клубной атмосфере и в путешествиях. Основной лейтмотив этой коллекции - чувственность и сознательный уход от агрессии. В коллекции использованы модные цвета: терракот, винный цвет, яркий розовый, темно-синий, сапфир, лимонно-желтый, цикламен, а также популярные принты: различная полоска, клетка, анималистические рисунки.

Молодые дизайнеры из Хабаровского края представили коллекции: «Красивый город», авторы Лада Котова и Анна Балалаева; «Леди Стоун», авторы: Елена Шавлинская, Кристина Хорошко и Арина Рассамахина; «Бохомикс», авторы: Елена Степанова, Юлия Данчук и Евгения Клюева; «Соль Перец», автор: Виктория Большакова; Flower Girls, автор: Максим Вырупаев.

Во время модного шоу стали известны имена победителей регионального этапа конкурса юных дизайнеров, выбранных Юлией Далакян. Так, первое место модного конкурса благотворительно-образовательного проекта «Поколение М» завоевала Валерия Дворячек, второе - Кристина Дегтярева, бронзовым призером стала Полина Баталова. Победители регионального этапа модного конкурса, а также все другие участники прошли в федеральный конкурс эскизов одежды от «Поколения М», главный приз которого - персональная стажировка в ведущих модных домах страны. Те подростки, кто не успел присоединиться к региональному этапу конкурса MTS-Fashion и получить персональный разбор своих работ от Юлии Далакян, могут загрузить свои эскизы на сайт проекта «Поколение М» до 31 мая 2023 года и принять участие сразу в федеральном конкурсе МТС FASHION. Автор лучшего образа получит главный приз проекта - стажировку в лучших домах моды страны.

- У вас на востоке России живет очень творческая и креативная молодежь, которая стремится сделать свой край, город, регион лучше и ярче. Я рада принять участие в проекте «Поколение М» в Хабаровске. Вместе с компанией МТС нам удается открывать юные таланты и давать творческим ребятам возможности для развития. В рамках мастер-класса мы разобрали работы, поданные на конкурс эскизов. Мы обсудили с ребятами, как можно доработать свои работы, как можно развиваться в профессии, что делать, если нет вдохновения. А молодым модельерам Хабаровска мы дали возможность поработать в большой команде и поучаствовать в профессиональном показе. Для них это неоценимый опыт, который точно даст толчок в дальнейшем продвижении в профессии, - рассказала ведущий российский дизайнер, мастер проекта «Поколение М» Юлия Далакян.

- Благотворительный проект от компании МТС «Поколение М» направлен на поддержку талантливых молодых людей во всей России. Неважно, в каком самом отдаленном уголке живет участник проекта, у него наравне со всеми есть возможность показать себя и воплотить в жизнь свои самые смелые идеи. Все это становится доступным благодаря интернету и цифровой платформе «Поколение М». Именно поэтому мы планомерно обеспечиваем связью малочисленные и труднодоступные населенные пункты региона. И мы очень рады, что с каждым годом все больше хабаровских ребят, в том числе из удаленных поселков, имеют возможность бесплатно учиться и развиваться по разным направлениям проекта «Поколение М». Сегодня МТС как лидер мобильной связи в регионе не только продолжает работу по увеличению покрытия и скорости интернета в Хабаровском крае, но и развивает в регионе уникальные цифровые технологии: искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, геоаналитика, облачные технологии. Все, чем сегодня занимается МТС, дает импульс экономике, помогает людям развиваться, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Хабаровские ценители моды, стилисты и дизайнеры, а также начинающие модельеры стали участниками масштабного образовательного fashion-проекта, проходившего несколько дней в крае.

В рамках просветительской программы для талантливой молодежи от МТС «Поколение М» был анонсирован конкурс эскизов в Хабаровском крае. Принять участие в конкурсе мог любой житель региона в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого нужно было нарисовать один или несколько модных эскизов в свободном стиле и загрузить до 23 ноября на сайт проекта «Поколение М» - в разделе конкурсов MTS-Fashion. Чтобы лучше подготовиться к конкурсу, участники смотрели мастер-классы от Юлии Далакян, Игоря Гуляева, Даши Гаузер и Вячеслава Зайцева на сайте проекта «Поколение М». После завершения сбора работ мастер проекта Юлия Далакян встретилась со школьниками и студентами, делающими первые шаги в модной индустрии, а также провела портфолио-ревью их эскизов. Кульминацией образовательного проекта в Хабаровске стало яркое шоу в «Платинум Арене», во время которого ведущий российский дизайнер Юлия Далакян и начинающие модельеры Хабаровского края презентовали свои коллекции.

«MTS-Fashion» - часть всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М». Загружая работы, участники помогают тяжелобольным сверстникам. За просмотры работ МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. Целью проекта «Поколение М» является предоставление ребятам из разных регионов страны уникальных бесплатных возможностей для развития их творческих способностей и формирования условий для социального лифта российской молодежи.

О Доме моды Юлии Далакян

С призванием Юлия Далакян определилась еще в детстве: была уверена, что будет создавать одежду.

Далее были годы работы в Доме моды Вячеслава Зайцева, учебы в Текстильном институте имени Косыгина, участие в модных показах в Милане, Берлине, Брюсселе и других международных центрах моды, работа дизайнером в команде Дома моды Roberto Cavalli. Знаменитые на весь «мятые рубашки» с вставками из кружев - это изобретении Юлии Далакян.

Первая коллекция Юлии Далакян была создана в 1989 году и показана на конкурсе в Милане, где Юлия получила золотую медаль.

В этом же году молодой дизайнер открыла авторское ателье «Джулия». С тех пор уже более тридцати лет имя Юлии Далакян присутствует на российском модном рынке и ни на один сезон не остановило свою работу.

За эти годы дизайнер Юлия Далакян прошла путь от авторского ателье до полноценного Дома моды.

Julia Dalakian - один из самых узнаваемых брендов на российском рынке. Основатель и дизайнер Юлия Далакян не только создает коллекции pret-a-porter, но также разрабатывает образы для театра и кино, шоу, работает в ателье премиум класса, а также создает корпоративную одежду для ресторанных холдингов, крупных компаний, косметических брендов.

В рамках МТС FASHION в Хабаровске Юлия представила микс-коллекцию под названием Dolce Vita.