Избил сожительницу, обокрал пенсионера и государство: мужчину осудят по трем статьям в Хабаровском крае

Мужчина предстанет перед судом за побои, кражу и браконьерство в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

36-летний житель Советской Гавани в декабре 2021 года только освободился из колонии. Чуть больше, чем через полгода, он опять нарушил закон, за что теперь находится под стражей в ожидании суда.

- В июле мужчину поймали за браконьерством. С помощью сети он ловил рыбу в устье реки Нагача без разрешения. Полицейские нашли у него 11 голов горбуши, девять килограммов красной икры и резиновую лодку. Ущерб государству составил 550 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители также доказали вину задержанного еще в одном преступлении. Он залез в частый дом и украл у пенсионера строительные инструменты на 46 тысяч. Во время расследования полицейские нашли имущество и вернули его владельцу.

Но и на этом еще не все. Доказана вина мужчины в избиении его 42-летней сожительницы во время ссоры. Все преступления было решено объединить в одно уголовное дело. На время расследования подозреваемого взяли под стражу. Сейчас материалы по делу переданы в суд для рассмотрения.

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