Новогодние подарки для воинов СВО собирают в Хабаровской епархии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровской епархии объявили акцию по сбору подарков к Новому году для военнослужащих. Все желающие могут принести теплую одежду, пледы, сладости с большим сроком годности, письма. Акция приурочена ко Дню благотворительности - Щедрому вторнику. В этом году он выпадает на 29 ноября.

- В преддверии Нового года и Рождества очень важно порадовать тех, кто сейчас вдали от дома и кому такие теплые, добрые сюрпризы особенно нужны, - сказали организаторы акции.

Подарки принимают с 29 ноября по 11 декабря на гуманитарном складе Хабаровской епархии на Воронежской, 49А. Их можно приносить по будням с 9:00 до 17:00 и в воскресенье с 9:00 до 15:00.

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