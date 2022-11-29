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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:52

Нажились на больных: в Хабаровске раскрыли картель, поставлявший медоборудование

Хабаровское УФАС оштрафовало участников картеля по поставке медицинского оборудования
Марина ГОНЧАРЕНКО
Нажились на больных: в Хабаровске раскрыли картель, поставлявший медоборудование Фото: Диана Иванова

Нажились на больных: в Хабаровске раскрыли картель, поставлявший медоборудование Фото: Диана Иванова

В Хабаровске выявили картель, захвативший нишу медицинского оборудования. Хабаровское УФАС провело внеплановую проверку проведения торгов на поставку техники, в том числе аппаратов ИВЛ. Было выявлено, что ООО «РУСМЕДЛАЙН», ООО «СТРОЙМЕДСЕРВИС-ДВ» и ООО «РУБИН» нарушили антимонопольное законодательство.

В 2020 году, когда повсюду бушевал коронавирус, компании сговорились, чтобы в одиночку получать прибыль с поставок. Для этого они заключили картельное соглашение, чтобы поддерживать цены на государственных торгах.

- Ведомством вынесены постановления о назначении административных штрафов в отношении виновных юридических лиц. Наказание назначено за нарушение закона о защите конкуренции, - рассказали в Хабаровском УФАС.

Все три ООО выплатили назначенные им штрафы. Их сумма составила не менее 100 тысяч рублей для каждой компании. Все средства поступили в государственный бюджет.

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