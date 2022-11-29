Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик на трассе «Уссури» Фото: ГИБДД по Хабаровскому краю

29 ноября приблизительно в 10:00 на дороге А-370 «Уссури» в Вяземском районе произошла авария. В результате ДТП пострадал 76-летний пассажир иномарки.

Женщина 32 лет ехала за рулем «Мазда Демио» со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. В какой-то момент она потеряла управление и вылетела на встречку. Легковушка на полном ходу протаранила грузовик «Хино Дутро». От удара правый бок и капот иномарки сильно помялись.

- В аварии пострадал 76-летний мужчина, который сидел на заднем сиденье за водителем «Мазды». Он не был пристегнут, поэтому в момент аварии получил травмы лица и головы. Его на скорой увезли в больницу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

В ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными во время снегопада. Нужно придерживаться ограничений скорости, пристегиваться, держать увеличенную дистанцию. По возможности лучше отказаться от поездок на время непогоды.

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