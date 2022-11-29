Снежные сугробы и сильный ветер ожидают Хабаровский край 30 ноября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Погода в Хабаровске 30 ноября ухудшится. Синоптики прогнозируют снег в течение дня и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -20 до -22, а днем от -17 до -19. Уже ближе к ночи на 1 декабря температура упадет сразу на 10-15 градусов. Резкое похолодание ожидается и на территории всего региона.

В Хабаровском крае погода 30 ноября будет неблагоприятной. По всей территории ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а на Охотском побережье до 29 метров. На юге ночью будет до -23, а днем до -20 градусов. В центральных районах температура будет колебаться в пределах от -12 до -25 градусов, а на севере от -10 до -25. Осадки в виде снега затронут все районы края.

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