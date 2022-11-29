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НовостиСпорт29 ноября 2022 5:26

Александра Кустова из Магадана стала фаворитом Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Спортсменка взяла первое и второе места
Егор ФАЛХВАДЗЕ
24-летняя девушка заняла призовые места соревнования. Фото: t.me/nosovlive_ru

24-летняя девушка заняла призовые места соревнования. Фото: t.me/nosovlive_ru

Фото: Социальные сети

Колымская спортсменка Александра Кустова приняла участие в Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина. 24-летняя девушка заняла призовые места соревнования. Об этом сообщил глава Магаданской области Сергей Носов.

Александра Кустова заняла первое место на первом этапе Кубка России. На втором этапе девушка завоевала серебро.

Напомним, что Кустова выступала на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Девушке не удалось взять медаль. После соревнований спортсменке подарили квартиру в Магадане.