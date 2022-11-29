Александра Кустова из Магадана стала фаворитом Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

24-летняя девушка заняла призовые места соревнования. Фото: t.me/nosovlive_ru Фото: Социальные сети

Колымская спортсменка Александра Кустова приняла участие в Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина. 24-летняя девушка заняла призовые места соревнования. Об этом сообщил глава Магаданской области Сергей Носов.

Александра Кустова заняла первое место на первом этапе Кубка России. На втором этапе девушка завоевала серебро.

Напомним, что Кустова выступала на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Девушке не удалось взять медаль. После соревнований спортсменке подарили квартиру в Магадане.